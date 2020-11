Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wächst – nicht nur bei den Kindern. Gerade in diesen herausfordernden, manchmal trostlos scheinenden Zeiten sehnen wir uns nach entspannten Stunden. Vielleicht besteht dieses Jahr die Möglichkeit, die Weihnachtszeit tatsächlich einmal für Ruhe und Besinnlichkeit zu nutzen. Oft ist es der Stress, der uns davon abhält, herunterzufahren. Da zahlreiche Veranstaltungen, große Feste und Feierlichkeiten in diesem Jahr nicht stattfinden können, sollten wir die Chance ergreifen, bewusst zu genießen – das Aussuchen der Geschenke in den Geschäften, der Bummel durch die Stadt, die Schaufensterdekorationen, die Tasse Tee zu Hause. Wir können backen und basteln, einfach kreativ sein – wozu uns sonst häufig keine Zeit bleibt. Das tut unserer Seele gut, was momentan noch wichtiger ist als sonst.

Einige Ideen für Geschenke, Tipps zum Dekorieren und Backen sind in der ersten Beilage dieses Jahres von „Mannheim im Weihnachtszauber“ zu finden.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Katja Tamakloe und Verena Dahmen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020