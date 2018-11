Ein spannender Jahresabschluss

Zu einer besinnlichen Adventszeit verhilft in diesem Jahr ausgerechnet der Grinch. Während die Erwachsenen in Ruhe Weihnachtsgeschenke und Co. shoppen, findet für die Kleinen am Samstag, 8. Dezember, das letzte Kinderkino von Q 6 Q 7 Mannheim – das Quartier für dieses Jahr statt. Wie gewohnt treffen sich die Filmfans um 12.30 Uhr im Erdgeschoss von Q 6 zwischen Superdry und Marc O’Polo. Nach einer Stärkung im OhJulia, mit Pizza oder Pasta beginnt im Cineplex das Spektakel mit dem grünen Miesepeter, dem Grinch. Dieser hasst nichts so sehr wie Weihnachten und beschließt deshalb kurzerhand, alle Weihnachtsgeschenke zu stehlen. Doch nach vollendeter Tat kann sich der Grinch gar nicht so richtig freuen. Ist das Fest der Liebe vielleicht doch gar nicht so übel? Ihm bleibt nicht viel Zeit, um alles wieder gut zu machen – wird er es rechtzeitig schaffen? Die Verantwortlichen dieser neuverfilmten Animation bewiesen bereits durch die „Ich – Einfach unverbesserlich“-Reihe, für familienfreundliche Unterhaltung sorgen zu können.

Den Abschluss findet dieser Adventssamstag durch eine weihnachtliche Bastelstunde. Mama und Papa können derweil die Shopping- und Gastro-Welt von Q 6 Q 7 erkunden und ihre Kleinen um 17 Uhr im Erdgeschoss (wo auch der Check-In war) wieder abholen, um sich vom ereignisreichen Tag der Kinder berichten zu lassen.

Anmeldungen bis Sonntag, 2. Dezember

Bis Sonntag, 2. Dezember, können Kinder ab fünf Jahre zu diesem Kinonachmittag angemeldet werden – entweder unter www.q6q7.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/86 07 – 42 41. Die Kosten pro Kind belaufen sich auf 15 Euro. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018