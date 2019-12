Endspurt auf den Kapuzinerplanken

Der besondere WeihnachtsMarkt auf den Kapuzinerplanken hat in den vergangenen Wochen wieder unzählige Besucher in die Quadrate O 5 und O 6 gezogen. Nun ist der Endspurt eingeläutet: Es bleibt nur noch etwas mehr als eine Woche, um auf dem WeihnachtsMarkt besondere Geschenke zu entdecken. Bis 23. Dezember präsentieren unter anderem folgende Künstler täglich von 11 bis 21 Uhr ihr vielfältiges Angebot:

Iris und Marion Hautzinger: An diesem Stand gibt es Fabelfilz-Handpuppen aus reiner Schafwolle, mithilfe einer eigens entwickelten Technik an einem Stück gefilzt. Jede Puppe ist ein Einzelstück und hat einen ganz eigenen Charakter, so dass sich die unterschiedlichsten Menschen jeden Alters angesprochen fühlen.

Myriam Holme: Pflanzliche Seifen, aus feinsten Ölen hergestellt, findet man am Daily-Soap-Seifestand – Peeling- und Milchseifen, feinste Rasierseifen, roh von der Stange vor Ort geschnitten, oder Olivenölseife über offenem Feuer im Kupferkessel handgerührt. Außerdem gibt es hier offenen Weihrauch, den Ursprung des Räucherns, nicht nur in seiner Originalversion, sondern auch verfeinert durch verschiedene Aromen.

Karl Louis Lehmann GmbH: Gebrauchsgeschirr nach Bunzlauer Art ist an diesem Stand erhältlich. Mit der typischen Schwämmeltechnik wird das Muster aufgetupft. Andere Gefäße erhalten ihr Dekor in blauer Pinselmalerei mit Unterglasur. Das Geschirr entspricht den modernen Gebrauchseigenschaften, es ist spülmaschinenfest und für die Mikrowelle und den Backofen geeignet. Die Töpferwaren werden gebrannt und mit schadstofffreien Materialien hergestellt und sind somit lebensmittelecht.

Gudrun Mayer: Gudrun Mayer steht für außergewöhnliche und vielseitig kombinierbare Schmuckkreationen. Ketten, Armbänder und Ringe in zauberhaften Perlen- und Farbkombinationen und edler, ausgefallener Metallschmuck sind ein Blickfang der besonderen Art. Dieser Schmuck verschönert sowohl den Alltag als auch festliche Anlässe. Dazu bietet Gudrun Mayer nostalgische Schmuckständer und -schatullen.

Ute Minatel: Bürsten für alle Gelegenheiten sind bei Ute Minatel zu finden. Fast 300 verschiedene Bürstenprodukte werden von dem gelernten Bürstenmacher Uwe Braun hergestellt. Die Arbeitsmaterialien beschränken sich auf Holz, Borsten, Naturfarben und Metalldrähte. Im Vergleich zu industriellen Bürstenherstellern liegt hier die Stärke im Handeinzug. Das heißt, dass an verschiedenen Bürstenarten jedes einzelne Borstenbüschel per Hand eingezogen wird. So entsteht ein umfangreiches Natursortiment, von der Flaschenbürste über den Mehlbesen bis zur Kleiderbürste zum Staubwedel oder zur Nagelbürste.

Beatrix Szegedi-Hetyei: Die Papyrusflechterei ist eine 200 Jahre alte ungarische Tradition aus Siebenbürgen. Die ganze Familie Szegedi beschäftigt sich mit der Flechterei. So entstehen Engel, Masken, Puppen und Spielzeug genauso wie Weihnachtsschmuck. Vorgeführt wird die Flechtkunst auch direkt am Stand. Hier können die Besucher zuschauen, wenn Engel, Sterne und Rentiere geschaffen werden.

Dagmar Wagner: Für süße Spezialitäten aus Italien, hergestellt in reiner Handarbeit in einer kleinen Manufaktur, ist der Stand von Dagmar Wagner bekannt. Das Mandelgebäck besteht aus gemahlenen Mandeln ohne Mehl und Milch und ist somit auch geeignet für Allergiker mit einer Gluten- oder Laktoseintoleranz. Das Mandelgebäck gibt es in den verschiedensten Sorten wie Zitrone, Orange, Erdbeere, Feige, Kokos, Pistazien, Schokolade, Walnuss, Kaffee und kandierte Früchte. Ebenso gibt es Nougat in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen und unterschiedliche Arten von Käsekuchen.

Kulinarische Angebote

Zur Erholung zwischendurch oder für den Ausklang am Feierabend – die Besucher des besonderen WeihnachtsMarkts können auch besondere Gastro-Angebote genießen:

Karl Forschner und Jürgen Opfermann: Metzgermeister Karl Forschner serviert gemeinsam mit Jürgen Opfermann Burgerspezialitäten. Lamm, Rind, Gans, Weißwurst und auch ein Pfälzer Burger – die Auswahl ist vielfältig und das Fleisch aus eigener Herstellung.

Stefanie Sarac: Hier werden herrlich duftende, backfrische Poffertjes zubereitet. Sie sind eine Art Mini-Pfannenkuchen aus den Niederlanden. Traditionell werden sie mit Butter und Puderzucker gegessen. Doch auch mit Nutella, Spekulatiuscreme, Eierlikör oder Contreau sind sie ein Gaumenschmaus.

Wolfgang Lemoine: An diesem Stand wird eine Feuerlachsspezialität nach finnischer Tradition, geflammt über Buchenholz serviert. Mit einem Glas Wein ein köstlicher Gaumenschmaus. imp

