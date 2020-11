Bis Mittwoch, 23. Dezember, findet ein kleiner, exklusiver Weihnachtsmarkt bei engelhorn Mode im Quadrat statt. Stände mit liebevoll hergestelltem Kunsthandwerk, weihnachtlichen Dekoartikeln und originellen Geschenkideen laden die Besucher dort – verteilt auf die Etagen – zum weihnachtlichen Bummel ein. Und obwohl in diesem Jahr alles etwas anders ist, sind traditionell auch wieder die Schaufenster bei engelhorn ein absoluter Hingucker und sorgen mit einem übergeordneten weihnachtlichen Thema für festliche Stimmung. Feierlich wird das Weihnachtsmärchen „Der Nussknacker“ auf die besinnliche Zeit einstimmen.

Bei engelhorn Mode im Quadrat sind im Rahmen des Weihnachtsmarkts zahlreiche Stände verteilt. Im Erdgeschoss finden die Besucher Tans Brotboutique (bis 5. Dezember von 12 bis 18 Uhr) mit erstklassigen Produkten, handgemachte und personalisierte Schmuckstücke von Monmente (bis 23. Dezember) und die international bekannte Designerin Anke Drechsel (4. bis 23. Dezember) mit aufwendig bestickten Kissen, Taschen und Tieren.

Außerdem können die Besucher vom 7. bis 23. Dezember Tees, Kräutersalben- und kissen aus der Kräutermanufaktur Rose Willner dort entdecken. Bis 28. November bietet der in Landau lebende Künstler Matthias Göhr im ersten Obergeschoss Malereien und Grafiken. Vom 5. bis 23. Dezember gibt es am Stand von Tellergold und Mrs. Catkin im ersten Obergeschoss veredelte Fleur-de-Sel-Mischungen, erlesene Pfeffersorten und außergewöhnlichen, zeitlosen Schmuck. Im zweiten Obergeschoss finden die Besucher bis 23. Dezember bei design3dkarten eine Auswahl an Karten in filigraner 3D-Optik und vom 7. bis 23. Dezember handgefertigte Makramees aus reiner Baumwolle am Stand von Mahina Makramee. Personalisierte X-MAS Papeterie und Deko wie Christbaumkugeln, Weihnachtskarten, Geschenkanhänger, Tüten und mehr bietet Alina Grolms am 4. und 5. Dezember, jeweils ab 12 Uhr, an (zweites Obergeschoss). Im vierten Obergeschoss präsentiert Monika Pohl – Goldschmiede am Wasserturm – am 27. und 28. November exklusive Schmuckstücke. Vom 4. bis 23. Dezember ist – auch im vierten Obergeschoss – Jutta Lutz mit hochwertigem Schmuck und exklusiven Beton- und Lichtskulpturen zu finden. imp (Bild: engelhorn)

