Fair bleiben macht doppelt Spaß

Hallo meine lieben Kinder, ich bin’s mal wieder, euer Fred Fuchs! Na, wie geht’s euch? Habt ihr ein paar schöne Sachen heute Morgen in eurem Stiefel gefunden? Also, mir hat der Nikolaus leckere Nüsse und ein paar getrocknete Beeren geschenkt, die sogar noch ein bisschen nach Sommer schmecken. Ihr hattet sicher knusprige Schokolade und vielleicht ein kleines Spielzeug in euren Schuhen, nicht wahr? Ein Spielzeug haben wir sogar auch bekommen, eine kleine Eisenbahn für uns alle. Wir haben ganz aufgeregt heute Morgen die lackierten Holzgleisen im Bau aufgebaut und gleich begonnen, die wunderschöne Holzlok auf den Schienen zu bewegen. Das hat vielleicht einen Spaß gemacht! Aber meine Brüder und ich waren womöglich etwas zu übereifrig, denn meine Fuchsschwestern waren irgendwann etwas enttäuscht, weil wir in unserem Spaß nicht bemerkt hatten, dass sie auch mal spielen wollten. Das war uns eine Lektion, das könnt ihr mir glauben! Denn auch wenn man selbst richtig viel Spaß hat, muss man immer darauf achten, dass die anderen nicht zu kurz kommen. Besonders wenn man gemeinsam etwas spielt kann es schnell passieren, dass man in seine eigene Welt verschwindet und die anderen vergisst. Das ist leider so gar nicht weihnachtlich, besonders für diejenigen, die darunter leiden müssen. Bitte, liebe Kinder, denkt also immer daran, fair und gerecht zu spielen, auf die schwächeren Spieler zu achten und alle Mitspieler – egal ob beim Sport, in der Schule oder vielleicht sogar bei einem Kartenspiel – gleich einzubeziehen. Nur so macht das Spielen allen richtig Spaß. Und keine Sorge, wenn ihr es doch mal etwas zu bunt treibt und dabei die anderen vergesst – solange ihr euch wieder erinnert, dass ihr nicht alleine spielt, und euch lieb entschuldigt, ist das ganz schnell wieder vergessen. Somit wünsche ich euch im Sinne der Weihnachtlichkeit einen wunderschönen zweiten Advent. Mit ganz viel Liebe (und Fairness), Euer Fred Fuchs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019