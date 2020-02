Fastenzeit

Sieben Wochen ohne Schokolade? Oder Fleisch? Oder Alkohol? Das klingt erstmal hart, doch: Fasten ist beliebt, nicht nur zwischen Fasching und Ostern. Tatsächlich hat der Verzicht auf Zeit einen gesundheitlichen Nutzen, erklärt Ingo Froböse, Leiter des Instituts für Bewegungstherapie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Wer für eine gewisse Zeit die Ernährung umstellt und zum Beispiel weniger isst, Süßigkeiten auslässt oder keinen Alkohol mehr trinkt, verpasst dem Körper eine Art „Frühjahrsputz von innen“, so der Experte. Durch den Verzicht auf Essen kommt erstens der Stoffwechsel in Schwung. Und zweitens gibt es Studien zufolge auch positive Effekte auf Krankheiten wie Bluthochdruck, Rheuma oder Diabetes Typ 2. Froböse rät allerdings, beim Fasten nicht zu streng mit sich selbst zu sein, den Versuch also nicht gleich beim ersten Ausrutscher für gescheitert zu erklären. Im Mittelpunkt sollte stehen, Konsum und Genuss bewusst zu erleben und Angewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Deshalb muss es beim Fasten auch gar nicht immer um Zucker gehen. Wer mag, kann auch auf andere Dinge verzichten, die überflüssig oder schlecht für die Gesundheit sind. Oder auf Gewohnheiten: Wer etwa seine Handyzeiten bewusst einschränkt, hat mehr Zeit für Familie und s Freunde.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020