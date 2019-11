Faszination pur

Im siebten Jahr des Winterfestivals im Mannheimer Rosengarten werden einzigartige Shows rund um den Globus geboten. Vom 26. Dezember 2019 bis 4. Januar 2020 darf sich das Mannheimer Publikum auf eine Reise durch die verschiedensten Kulturen freuen: Am 26. Dezember beginnt das Winterfestival mit Irish Celtic. Mit faszinierender irischer Musik, von klassischen Folk-Songs über feenhafte Melodien bis hin zu stürmischen Tänzen, lädt Irish Celtic die Zuschauer zu einem Abend voller Tanz und Musik ein. Vom 28. bis 31. Dezember verwandeln die Alltagstrommler von Stomp den Rosengarten dann in einen Rhythmuspalast. Am 2. Januar verzaubern die Sänger der African Angels die Quadratestadt, wenn sie afrikanische Traditionals oder Gospelsongs anstimmen und am 3. und 4. Januar beehrt die Tanzsensation Ballet Revolución die Mannheimer Bühne. Dann lassen die kubanischen Tänzer ihrer grenzenlosen Bewegungsfreude und Lebenslust freien Lauf. imp (Bild: BB Promotion)

