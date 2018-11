Feine Stöffchen

Mit Liebe zu Kindern und Leidenschaft fürs Nähen entwirft Monja Hastenteufel Kleidung und Accessoires für die Allerkleinsten. Längst können sich auch Erwachsene in ihre Kreationen kuscheln, die sie Jahr für Jahr beim Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken präsentiert.

Dem eigenen Kind setzt man ja nicht irgendetwas auf den Kopf. So ein Babymützchen sollte passen, anschmiegsam und flauschig sein und im Idealfall auch noch schön aussehen. Was Monja Hastenteufel vor über 20 Jahren bei den Einkäufen für ihren neugeborenen Sohn Julian fand, überzeugte sie nicht. Also setzte sich die gelernte Kinderpflegerin selbst an die Nähmaschine. „Ich bin Autodidaktin“, gesteht sie, „allerdings ist meine Mutter gelernte Schneiderin. Von ihr habe ich mir einiges abgeschaut.“ Der Rest war Ausprobieren, Anprobieren und Bessermachen. Julian ist mittlerweile erwachsen, und aus der nähenden Mama wurde über die Jahre eine erfolgreiche Unternehmerin, die ihre Kreativität kaum zügeln kann, ihrem Credo aber immer treu blieb: Sie setzt auf Qualität und Handarbeit – bis heute.

„by Monja“ hat sie das Label genannt, das sie im Jahr 2000 gründete, als das zweite Kind gerade auf der Welt war, die Nachfrage nach ihren Entwürfen immer größer wurde und schließlich weit über den Bekanntenkreis hinausging. Seit 2011 betreibt die gebürtige Speyererin in einer Scheune im pfälzischen Dannstadt-Schauernheim einen Werkstattladen. Hier näht und präsentiert sie Baby-Kleidung, Mützchen, Schals, Halstücher und Decken vor detailverliebten Dekorationen, die manche Kundinnen am liebsten gleich mit einpacken würden. Wer in den Werkstattladen kommt, darf erstmal schauen und fühlen und gegebenenfalls ein maßgeschneidertes Outfit in Auftrag geben. Fertige Stücke können auch spontan mit Applikationen veredelt oder durch einen eingestickten Namen individualisiert werden.

Ins Haus kommen Monja Hastenteufel nur hochwertige Stoffe, die ballenweise auf Regalen lagern: aus Baumwolle, Nicki oder Fleece, aber auch in edlem Kaschmir für eine limitierte Edition. Es gibt sie farbenfroh-uni und bunt bedruckt mit allem, was Kinder lieben, neuerdings auch mit regionalen Motiven wie dem Speyerer Dom. „Ich habe sie selbst entworfen und bedrucken lassen“, erzählt die 51-Jährige, die zwischenzeitlich in Stuttgart, Hessen, der Schweiz und in Mannheim gelebt hat, wo sie jedes Jahr in der Adventszeit zu Gast ist – beim Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken. Umgeben von Künstlern und Kunsthandwerkern findet sie ein stimmiges Umfeld: „Hier ist jedes Jahr ein sehr außergewöhnliches Angebot versammelt.“ Und natürlich trifft sie hier auch Kunden, die ihre Unikate wertschätzen. Hastenteufel hat ihr Unternehmen Schritt für Schritt aufgebaut: Zum Werkstattladen kam das „Monja-Mobil“, mit dem sie auf Märkten und Veranstaltungen unterwegs ist, und ein Online-Shop.

Mittlerweile umfasst die Kollektion auch Wohnaccessoires wie Kissen, Decken, sogenannte „Glückslichter“, mit Stoff bespannte Windlichter – und Mützen und Schals für Erwachsene. „Die Anfragen häuften sich, warum ich meine flauschigen Sachen eigentlich nur für Kinder machen würde“, erzählt die Modeschöpferin lachend: „Das war der Anstoß, auch Mützen und Schals für Erwachsene ins Programm zu nehmen.“ Schließlich setzt man sich selbst ja auch nicht irgendwas auf den Kopf. Ute Maag

