Frühjahrsputz

Putzen ist eine eher lästige Angelegenheit. Verlegt man die Aktion allerdings unter Wasser, wird daraus ein kleines Abenteuer. Im Aquarium SeaLife am Timmendorfer Strand (Ostsee) scheinen Mensch und Tier jedenfalls viel Freude am Reinemachen zu haben. Und das, obwohl dort 180 Quadratmeter große Fensterfronten nur darauf warteten, auf Hochglanz poliert zu werden – eine Aufgabe, die am besten mit vereinten Kräften angegangen wird. Oliver Volz (Bild) geht mit Bürsten und Schrubber auf Tauchstation und reinigt nicht nur die Scheiben von innen, sondern befreit auch Steine, Felsen und Boden von Algen und allerlei Ablagerungen. Immerhin soll im 220 000 Liter fassenden Ozeanbecken der Grünen Meeresschildkröte „Speedy“ alles wieder schön glänzen. Da kommt dann natürlich auch das Tier noch in den Genuss einer kleinen Gratis-Massage: Mit einem Wischmob bürstet der Taucher der Meeresschildkröte über Bauch und Rücken. Neben dem Aquarium Timmendorfer Strand gibt es sieben weitere SeaLife Standorte, darunter auch Speyer. Dort hat dieses Frühjahr die neue Themenwelt „Saurier der Meere“ eröffnet. Insgesamt lassen sich im Speyerer Aquarium 3500 Tiere in Süß- und Salzwasserbecken beobachten. Weitere Informationen unter www.sealife.de.