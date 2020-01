Frühlingsgefühle

Die milden Temperaturen bescheren uns einen Vorgeschmack auf den Frühling. In Nordhessen fährt Bernd mit seiner Enkeltochter Ivy Bo mit der Sommerrodelbahn. Der Lift direkt nebenan ist wegen Schneemangels geschlossen. Bei Christian Rummel, der Skilifte und Sommerrodelbahn in Willingen betreibt, läuft der Skibetrieb momentan nicht. Bei gutem Wetter und wenig Schnee betreibe er die Sommerrodelbahn aber auch im Winter. „Die Leute nutzen das“, sagt er. Dass sich der Winter bislang nicht von seiner rauen Seite zeigt, hat für die Wälder Vorteile: Die milden Temperaturen lassen einen Pilz sprießen, der den schädlichen Borkenkäfer abtötet, wie Michelle Sundermann vom Landesbetrieb Hessen Forst berichtet. Für Allergiker sind die milden Temperaturen nicht immer eine Freude. Empfindliche Menschen können bereits auf die Pollen reagieren. So sitzt etwa die Erle schon in den Startlöchern. Nach Angaben des DWD kann man am Wochenende von einem „Hauch von Winter“ sprechen. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen Schnee in den höchsten Mittelgebirgslagen, tagsüber bleiben die Temperaturen unter zehn Grad. Ein richtiger Wintereinbruch mit Schnee bis ins Flachland sei aber auch in der kommenden Woche nicht in Sicht. dpa/Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020