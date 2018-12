Für die perfekte Überraschung

Kein Weihnachten ohne Geschenke. Und keine Geschenke ohne Verpackung. Der Grund dafür ist ganz einfach: „Eine Verpackung steigert die Vorfreude des Beschenkten und erhöht den Überraschungseffekt beim Auspacken. Sie gibt einem Geschenk eine persönliche Note und verleiht ihm das gewisse Etwas“, sagt Gisela Jelinek, Geschenke-Expertin und Mitarbeiterin im Bereich Visual Merchandising im Kaufhaus Oberpollinger in München.

Für Weihnachten 2018 gibt es einen Farbtrend: Silber oder Weiß sind nach Ansicht des Verbandes Deutscher Papierfabriken aktuell modern. Als Kontrast dazu bietet sich neben Schwarz Petrol, Rauchblau und Dunkelgrün an – auch als Aufdruck. Auf Papier werde oftmals aufgegriffen, was auch bei den Dekorationen beliebte Formen sind. Aktuell: elegant wirkende Diamanten, Kränze, Kugeln und Sterne. Erhalten bleiben aber auch die Farbklassiker Rot, Grün und Gold. Die Deutsche Umwelthilfe empfiehlt jedoch, auf glitzerndes Papier zu verzichten. „Der Herstellungsaufwand für Glitzerpapier ist enorm hoch“, erläutert Philipp Sommer, stellvertretender Leiter für den Bereich Kreislaufwirtschaft. „Es enthält oft Aluminium, das so dünn ist, dass es sich nicht mehr sauber trennen und recyceln lässt.“

An die Umwelt denken

Das gilt auch für Papier, das mit Folie überzogen ist: „Beschichtetes Geschenkpapier kann praktisch nicht recycelt werden: Das Papier und die Folie verschmelzen beim Recyclingprozess“, erklärt Sommer. „Das Material landet daher am Ende meist in der Müllverbrennungsanlage.“ Sein Tipp: „Um Abfall zu vermeiden, verwendet man am besten Papier, das bereits im Haushalt vorhanden ist.“

Wem Zeitungsseiten nicht festlich genug sind oder wer kein Geschenkpapier mehr aus den Vorjahren zur Hand hat, kann zum Verpacken auch große Kalenderblätter oder alte Stadtpläne verwenden. Bei neuem Papier greift man am besten zu Bögen, die mit dem Label Der Blaue Engel gekennzeichnet sind. „Das Umweltzeichen zeigt an, dass 100 Prozent Recyclingpapier verwendet wird und keine gefährlichen Chemikalien enthalten sind“, so Sommer.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.12.2018