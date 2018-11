Für einen guten Durchblick

Seit 1989 gibt es das Brillenfachgeschäft Optik am Markt, Breite Straße, F 1, 4a, in Mannheim – im nächsten Jahr wird 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Kunden können dort in aller Ruhe aus hochwertigen, modischen Markenprodukten ihre individuell passende Brille auswählen – ganz gemütlich bei einem Kaffee oder Prosecco. Beraten werden sie dabei von Augenoptikern und Augenoptikermeistern, also von geprüftem Fachpersonal. In der Weihnachtszeit ist auch bei Optik am Markt – das Fachgeschäft ist übrigens auch offizieller Ausrüster der Adler Mannheim – einiges los. „Die Kunden kaufen hier gerne Geschenke wie Gutscheine, Bügelgarnituren für Brillenbügelwechselsysteme von Switch oder Sonnenbrillen“, sagt Rainer Stefan Ebert, Geschäftsführer von Optik am Markt. Das Optikfachgeschäft hat in diesem Jahr auch besondere Aktionen für die Weihnachtszeit geplant: Die Brillengläser Eagle-Eyes-Protect für perfekte Sicht bei jedem Licht werden eingeführt. Außerdem gibt es einen kostenlosen Sehtest mit dem neuesten Gerät durch Wellenfrontmessung. Dieser Sehtest wird auf Wunsch generell bei Optik am Markt durchgeführt, um genau zu wissen, was die Augen brauchen. Dabei können mithilfe der vollautomatischen Augendiagnose Sehleistung, Tag- und Nachtsicht, Grauer Star (Katarakt), Augendruck-(Glaukom-)Analyse sowie die Dicke der Hornhaut gemessen werden.

Durch langjährige Partnerschaften und Premiumdealervereinbarungen mit Herstellern wie Rodenstock oder Essilor kann Optik am Markt faire und günstige Preise gewährleisten – auch für Brillengläser. Das umfangreiche Lager des Optikfachgeschäfts umfasst modische Markenfassungen von Ray-Ban, Prada, D&G, Gucci, Oakley, Cazal, Etnia, Tom Ford und andere. Wer schnell eine Brille braucht, profitiert vom großen Glaslager des Fachgeschäfts: So können innerhalb von einer Stunde Brillen für Nähe oder Ferne gefertigt werden. Auch Kontaktlinsenträger werden bei Optik am Markt fündig. So gibt es die Sehhilfen für einen Tag und auch die Vier-Wochen-Linsen sofort zum Mitnehmen. Auf Wunsch werden sie den Kunden sogar mit dem Deliveryservice direkt nach Hause geschickt. imp/pr

Kontakt: Optik am Markt, F1, 4a, 68159 Mannheim Telefon: 0621/2 66 60 www.optik-am-markt.com

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018