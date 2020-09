Gemütlich ins Kinoerlebnis treiben

Freiluft- und Autokinos sind im Jahr 2020 Standard geworden – aber einen Kinofilm auf einem Boot gucken? Im Regent’s Canal im Londoner Stadtteil Paddington ist das jetzt möglich: Das Aushängeschild des „Openaire Float-In Cinema“ ist eine Flotte aus 16 Boten, auf denen jeweils Gruppen von sechs bis acht Personen Platz finden. An Land gibt es zusätzliche Sitzplätze für 128 Filmfreunde. Wer einen Platz auf einem Boot ergattert, darf von der Ablegestelle aus zunächst eine kurze Spritztour durch den Kanal drehen – und dann gemütlich in ein ufernahes Wasserbecken am Merchant’s Square einlaufen. Dort wird das Boot dann festgetaut. Die Besucher zu Land und zu Wasser können sich so unter Einhaltung der Abstandsregeln auf einem sechs Meter breiten und drei Meter hohen LED-Bildschirm Filmklassiker wie „Toy Story“, „Joker“ oder „Dirty Dancing“ angucken. Als Hommage an den Beinamen des Kanals, „Little Venice“, verkauft ein Essensstand nicht nur Popcorn, sondern auch italienische Gerichte. Damit niemand in der Umgebung des „Float-In Cinemas“ gestört wird, wird die Tonspur des Films auf Kopfhörer übertragen. Bleibt nur noch ein Problem: das Londoner Wetter. Doch auch bei Regen finden die Kinoerlebnisse statt – Gäste sollen sich entsprechend anziehen. julb (Bild: dpa)

