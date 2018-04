Genuss ohne Verdruss

Anzeige

Gesagt, getan: Nach dem Vorbild amerikanischer Mega-Schlachthöfe installiert der junge Schweisfurth Fließbänder und Verpackungsstraßen in zehn Fabriken und Niederlassungen überall in Europa, in Brasilien und Äthiopien. 5500 Arbeiter produzieren immer schneller und effizienter noch mehr Wurst. „Große Schlachthöfe sind technisch perfekt, sie sind automatisierte Tötungsmaschinen“, sagt Schweisfurth heute. „Für Fragen von Tierwohl und Ethik ist da kein Platz mehr. Wie soll das denn gehen, wenn die Uhr läuft und Minute für Minute Tiere getötet werden?“ Die Herta-Ära bleibe für ihn im Rückblick eine tolle Zeit, die er nicht missen möchte. Alles gelingt, alles läuft wie geschmiert.

Schweisfurth geht auch kulturell neue Wege, er versucht, das Schöne in den blutigen Alltag zu integrieren. Kunstwerke von Daniel Spoerri, Hugo Kükelhaus, Christ und Wolf Vostell zieren nicht sein Chefbüro, sondern Großraumbüros, Ställe und Felder. „Von Joseph Beuys habe ich gelernt, die Orte, an denen man lebt und arbeitet, zu einem Kunstwerk zu machen. Also Fabriken und Ställe nicht nur zweckmäßig, sondern auch schön zu gestalten.“

Die Fleischwirtschaft entwickelt sich rasant, Effizienz, Rationalisierung und Automatisierung beherrschen das Handwerk. Die großen Handelsketten feilschen um Rabatte. Sozialmaßnahmen, Altersvorsorge oder gar Kunst in der Fabrik sind Auslaufmodelle. Schweisfurth zweifelt, ob er noch das Richtige tut. Will er auf dem Friedhof als Reichster oder lieber zufrieden liegen? Den entscheidenden Impuls liefern seine drei tierlieben Kinder, die gegen die väterliche Fleischmaschinerie rebellieren. „Der Alte möchte, dass seine Kinder das Unternehmen weiterführen. Aber mein Erstgeborener Karl signalisiert mir: ‘Vater, ich werde Bauer.’ Für mich war klar, dass meine Kinder das Unternehmen nicht übernehmen werden.“

Aus der Not entsteht eine Vision. „Mit über 50 stelle ich fest: Das geht alles in die verkehrte Richtung. Ich habe die Schnauze voll und sage zu meiner Frau: ‘Dorothee, wir steigen aus und wir fangen noch einmal von vorne an.’“ Er verkauft Herta an den Lebensmittel-Multi Nestlé. Ein Befreiungsschlag und der Startschuss für die Gründung der Schweisfurth-Stiftung sowie der Herrmannsdorfer Landwerkstätten in der Nähe von München, der Heimat seiner kürzlich verstorbenen zweiten Ehefrau Dorothee.

Die Stiftung, in die ein Grundkapital von damals 50 Millionen D-Mark fließt, hat den Auftrag, mit Forschung und Projekten für ein Leben und Arbeiten im besseren Einklang mit der Natur zu sorgen. Die Herrmannsdorfer Landwerkstätten sollen biologische Lebensmittel aus der Region anbieten. Mittlerweile beschäftigt Herrmannsdorfer 250 Mitarbeiter und macht einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro.

Verändertes Bewusstsein

Mit seiner Wandlung verinnerlicht Schweisfurth eine neue Denkweise: weg von Effizienz und Sonderangebot, hin zu geistigen und ethischen Werten. „Nach meiner Wende hat sich in den vergangenen 35 Jahren in meinem Bewusstsein vieles verändert. Heute esse ich sehr viel weniger und bewusster Fleisch, weil ich weiß, dass immer mehr Menschen und Tiere die Erde sukzessive kahlfressen.“ Sein Motto: Lieber halb so viel essen, aber dafür dreimal so gut.

„Unser heutiges System, insbesondere der unmenschliche Umgang mit Tieren, wird uns sehr bald um die Ohren fliegen, dass uns Hören und Sehen vergeht.“ Der Metzgermeister weist darauf hin, dass wir in Deutschland inzwischen doppelt so viel Schweine- und Hähnchenfleisch produzieren, wie wir selbst essen können. „Die Hälfte des Schweine- und Geflügelfleisches, das hier geschlachtet wird, exportieren wir in alle Welt. Es ist ein Irrsinn: Wir holen Futtermittel für die Tiere aus aller Herren Länder wie aus Südamerika, wo der Urwald gerodet wird. Damit füttern wir die Tiere, aber die Gülle bleibt hier und verseucht Boden und Grundwasser.“ Damit zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage, so der 88-Jährige. „Meine Einstellung zur Natur hat sich rigoros gewandelt. Heute verstehe ich, dass es die Natur und der Boden sind, von denen wir alle leben. Nicht der Supermarkt. Es gibt eine schöpferische Kraft, die das alles am Leben hält. Dessen sollten wir uns alle in großer Bewunderung und Ehrfurcht bewusst sein.“

Das Zepter bei Herrmannsdorfer hat Schweisfurth schon 1996 an seinen Sohn Karl übergeben. Seine ethischen Grundwerte sind geblieben. „Wer diese Werte hat, weiß, dass man keine Chemie, keine Pestizide auf den Acker wirft. Dass man den Tieren nichts Fremdes in den Trog mischt, sie nicht grundlos mit Antibiotika aufpäppelt, dass man keine Eintagsküken tötet. Wenn solche Grundwerte fehlen, dann ist der Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet.“

Seine Philosophie: Die Tierhaltung mit möglichst vielen Heilpflanzen im Futter so gestalten, dass man im Grunde keine Antibiotika braucht. Dazu ist die Liebe des Landwirtes erforderlich, seine Tiere auf natürliche Art und Weise so gesund zu ernähren, dass sie ein starkes Immunsystem haben. Im überschaubaren Rahmen wie bei Herrmannsdorfer, wo 300 Tiere pro Monat – nicht pro Stunde wie damals bei Herta – geschlachtet werden, mag es noch möglich sein: Tiere anständig halten, ihnen gutes Fressen geben, sie achtsam vom Leben in den Tod bringen, dann frisch und noch schlachtwarm verarbeiten und sofort an die Fleischtheke liefern, ohne Odyssee durch die Welt.

Schweisfurths Geist ist im Familienbetrieb allgegenwärtig. „Wir alle, von den Kindern bis zu den acht Enkeln und drei Urenkelchen, sind vom ökologischen Virus befallen“, sagt er. „Handwerk bedeutet, die Welt mit den Händen und mit dem Kopf zu begreifen, und mittendrin das Herz. Lebensmittel sind unser Lebenselixier.“

