Goldener Herbst

Die Blätter fallen, die Tage werden kürzer – der Herbst ist da. Auch die Tierwelt richtet sich nach den üppigen Sommermonaten auf den kargen Winter ein. Rehe ziehen in den Herbstmonaten besonders viel umher – auf der Suche nach Futter verschlägt es sie näher an menschliche Siedlungen, häufig auch auf Felder. Für Autofahrer bedeuten die Wildwanderungen: Aufpassen, insbesondere auf Straßen in der Nähe von Waldstücken. Meist schließen sich die Tiere in kleinen Gruppen, sogenannten Sprüngen, zusammen. Während die Wildtiere normalerweise Gräser und Kräuter als Futter bevorzugen, sind nun zum Beispiel fetthaltige Eicheln eines ihrer Grundnahrungsmittel. Je weniger die Natur zu bieten hat, desto erfinderischer werden die Tiere. Damit sie nicht die jungen Knospen von Bäumen fressen, stellen Förster den Tieren darum in den kalten Monaten häufig Futterkrippen hin. Der Wechsel von Sommer- zu Winterfell vollzieht sich meist ab Mitte September, bei jüngeren oder gesünderen Exemplaren früher als bei älteren oder schwächeren. Aus der rotbraunen Sommerdecke wird nach und nach das dichtere und längere, gräuliche Winterkleid. Hohlräume im Fell, in denen Luft enthalten ist, sorgen für Wärme. Durch die Farbe sind die Rehe zusätzlich gut in der Winterumgebung getarnt. julb (Bild: iStock)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020