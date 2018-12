Für Schokolade gilt, was auf so vieles im Leben zutrifft: Die Dosis macht’s. Die Süßigkeit hat gerade in der Weihnachtszeit Hochkonjunktur und gilt darüber hinaus als Nervennahrung, die sich aber auch schnell in Hüftgold verwandelt. Doch was ist dran an den berühmten Schokoladen-Mythen? Professor Curt Diehm, Facharzt für Innere und Gefäßmedizin an der Max-Grundig-Klinik in Bühl (Baden-Württemberg), sagt: „Schokolade kann das psychische Wohlbefinden beeinflussen und somit auch das Herz. Die dunklere Schokolade mit 70 Prozent Kakao-Anteil enthält Antioxidantien, die die Körperzellen schützen und beruhigen können. Das ist hilfreich gegen Stress.“ Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, in der dunklen Schokolade seien es, die gefäßerweiternd wirkten. Die hellere sei gut für die Seele, was nicht zu unterschätzen sei: Denn das Herz werde psychisch mit gesteuert. „So können die Glückshormone mit heller Schokolade aufgefüllt werden“, sagt Diehm. Doch durch den hohen Zucker- und Fett-Anteil in Milchschokolade leiden aber auch die Hüften. Wie viel Schokolade ist denn vertretbar? Der Experte sagt: „Ich halte bei moderater Bewegung eine Viertel Tafel Schokolade täglich für unproblematisch. Das sind 25 Gramm.“ Alles darüber hinaus sei nur gut fürs Übergewicht. dpa/Bild: Istock

