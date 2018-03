Häuser auf Stelzen

Anzeige

Die Pfahlbauten in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) erzählen vom Leben am Wasser. Davon, wie es hätte sein können, als Steinzeitmenschen lebten. Wissenschaftler kennen mehr als hundert Siedlungsstandorte allein am Bodensee. Pfahlbauten wurden in der Jungsteinzeit und Bronzezeit zwischen 4300 und 800 vor Christus errichtet. Die Menschen griffen zu Pfählen, um sich vor Hochwasser zu schützen. Doch das Holz hat nur eine begrenzte Haltbarkeit. Ein komplett erhaltenes Haus ist bis heute nicht gefunden worden.

Die Bauten in Uhldingen-Mühlhofen sind Rekonstruktionen, die ersten wurden ab 1922 errichtet. Inzwischen zählt das Museum sechs Dörfer mit insgesamt 23 Häusern. Etwa alle 20 Jahre werden die Pfähle ausgewechselt. Nach eigenen Angaben ist es das größte und älteste Freilichtmuseum seiner Art in Europa. 2011 erklärte die UNESCO die prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen – und damit auch die Fundstelle am Bodensee – zum Weltkulturerbe. Besucher starten im „Archaeorama“, das mithilfe eines virtuellen Tauchgangs sichtbar macht, wie es auf dem Grund des Bodensees aussieht. Anschließend werden Führungen angeboten. Heute ist Saisonstart: Von nun an hat das Museum wieder jeden Tag für Gäste geöffnet.

Mehr unter www.pfahlbauten.de