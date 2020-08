Hart am Wind

Waren für Segelfreunde im Frühling nicht einmal Reparaturarbeiten im Winterlager zulässig, erleben Boots- und Jachturlaub ähnlich wie Campingurlaub in diesem Sommer ein Hoch: Viele Deutsche zieht es an die Nord- oder Ostseeküste. Und einige von ihnen wollen auf hoher See Abstand von Alltagsstress und Pandemie gewinnen: Ein Großteil der Charterjachten sei bereits vermietet, wie die Fachzeitschrift „Yacht“ schreibt – und auch das Angebot an Gebrauchtbooten werde immer überschaubarer. Ankerplätze seien deshalb an deutschen Küsten nicht mehr ganz so einfach zu finden. Und wer doch über deutsche Grenzen hinwegsegeln möchte, kann in den meisten Fällen zwar wieder einreisen, Experten raten aber trotzdem zu Vorsicht. Nicht jedes Ziel sei gleich sicher. Wer einen Hafen im Ausland ansteuert, muss die geltenden Reisebestimmungen beachten. Eine Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt nämlich nicht nur für Flug- und Autoreisende, sondern auch für Einreisen auf dem Seeweg. Einige Länder haben außerdem eigene Regelungen, wie frühzeitige Übermittlung von Personaldaten, festgelegt. Die Corona-Lage hat für Segler aber auch einen Vorteil – Spontanbucher können aufgrund der wahrscheinlichen Saisonverlängerung noch ein Schnäppchen landen. chk/(Bild: IStock/nikitje)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020