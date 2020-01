Haushaltshelfer

Den Tisch decken oder die Spülmaschine ausräumen: Alltägliche Arbeit im Haushalt, die manchmal nervt. Wie wäre es, wenn man sie gar nicht selbst erledigen müsste? Wenn auch das künftig eine Maschine für uns übernimmt? Künstliche Intelligenz auf zwei Beinen: Im Institut für Anthropomatik und Robotik am Karlsruher Institut für Technologie läuft sie schon herum. ARMAR-3 hilft in der Küche, holt Milch aus dem Kühlschrank, rührt Teig an und putzt hinterher die Arbeitsplatte. ARMAR-3 zählt zu den humanoiden Haushaltsrobotern: Er ist lernfähig und kann autonom handeln, findet sich in einer beliebigen Küche zurecht und kann dort alltägliche Aufgaben erledigen. Die Konstruktion eines humanoiden Roboters ist der menschlichen Gestalt nachempfunden, mehr noch: Die ganze Technik ist vom Menschen aus gedacht. Denn die Forscher nehmen an, dass, wenn sie Erfolg haben wollen, die biologischen Mechanismen des Menschen in der Entwicklung solch humanoider Roboter mit berücksichtigt werden müssen. Das Engergebnis wiederum soll irgendwann dem Menschen zugutekommen: nicht nur in der industriellen Produktion, sondern eben auch im alltäglichen Einsatz, etwa um Senioren oder Pflegepersonal zu entlasten. Oder in der heimischen Küche. Bild: dpa

