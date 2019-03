Ein besonderer Hingucker, aber auch eine medizinhistorische Rarität: Dicht an dicht liegen Glasaugen in einem Setzkasten. Einige haben krumme Auswüchse, andere sind purpurrot statt beige um die dunkle Iris. Es handelt sich um einen Teil von insgesamt 132 Pathologien im historischen Glasaugenarchiv der Augenklinik des Rostocker Universitätsklinikums. Die Kunstaugen wurden hergestellt, um Erkrankungen bildlich darzustellen. Die Sammlung geht auf den Augenarzt Karl Wilhelm von Zehender (1819 bis 1916) zurück, der 1866 die erste augenheilkundliche Abteilung der Rostocker Uniklinik aufbaute – das berichtet der Rostocker Neurologe Daniel Schubert, der in den vergangenen fünf Jahren eine Doktorarbeit über die künstlichen Augen geschrieben hat. Die Technik zur Herstellung von Kunstaugen für Statuen habe ihre Ursprünge in der Antike. Kunstaugen als Prothesen seien dann ab dem 16. Jahrhundert eingesetzt worden, sagt Schubert. Hergestellt wurden die Glasaugen von einer Glasbläserfamilie in thüringischen Lauscha, wo im 19. Jahrhundert ein Zentrum der europäischen Glasbläserei war. Die Geschichte der zwischen 1860 und 1880 geblasenen Glasaugen ist Thema der Doktorarbeit, mit der Schubert jüngst seine Promotion abgeschlossen hat. dpa/Bild: dpa

