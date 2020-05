Hoch hinaus

Auf diversen Internet-Verkaufsplattformen sind Fahrräder und ihr Zubehör seit Wochen unter den beliebtesten Artikeln. Schon deutlich länger laufen die Diskussionen über „Fahrradautobahnen“ und andere Radwege – auch in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Zweiräder sind so vielseitig wie ihr Einsatzbereich – vom Mountainbike bis zum Liegerad reicht die Palette. Hoch im Kurs sind sie derzeit vor allem, weil sie als Individual-Verkehrsmittel in der Corona-Pandemie ein sehr geringes Ansteckungsrisiko bieten. Außerdem ist Fahrradfahren extrem gesund – und umweltfreundlich noch dazu. Um die vielen Vorteile, die das Fahrrad seinen Nutzern bietet, ins Bewusstsein der Weltbevölkerung zu rücken, haben die Vereinten Nationen (UN) im Jahr 2018 erstmals den Weltfahrradtag eingeführt. In diesem Jahr wird er am Mittwoch, 3. Juni, begangen. Zur Einführung des Gedenktages betonte der damalige Generalsekretär der European Cyclists Federation (der Dachverband europäischer Radverkehrs-Organisationen), Bernhard Ensink, die „gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Vorteile“ und, dass das Fahrrad die Menschen einander näher bringe. Dass das aber nicht immer so sein muss, zeigt das Foto des einsamen Mountainbikers im bayerischen Allgäu bei Pfronten. mics/Bild: dpa

