Hoffen auf weiße Weihnacht’

Der Dezember begann im Südwesten mit Schnee. Schöner hätte man den Winter nicht einläuten können. In den ersten Dezembertagen zog es Spaziergänger und Wintersportler unter anderem auf den verschneiten Schauinsland, den „Freiburger Hausberg“ im Schwarzwald (Bild). Und gleichzeitig hoffen nun viele Menschen – wie jedes Jahr – auf weiße Weihnachten. „Die hatten wir früher viel öfter“, heißt es dann. Tatsächlich lag in Baden-Württemberg – von den Höhenlagen abgesehen – seit 2010 an Heiligabend kein Schnee mehr. Doch entgegen den Erinnerungen waren weiße Weihnachten schon davor unregelmäßig bis selten. Der landesweit erste Schnee war Ende September auf dem Feldberg gefallen. Damit es aber tatsächlich auch zu schneereichen Weihnachtsfeiertagen kommt, braucht es bekannterweise Kälte und Niederschläge. Diese Variablen können auf zwei Wegen in den Südwesten kommen – mittels skandinavischen Frosts mit Nordseefeuchtigkeit oder mittels feuchter Atlantikluft, die einen Umweg über das frostige Sibirien nimmt. Jedoch stehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes die Chancen auf ein weißes Weihnachtsfest in den meisten Regionen Deutschlands schlecht. Die Winter würden langfristig in allen Höhenlagen wärmer werden. soge/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020