Hometown Glory verlängert

Mannheim hat sich mit bedeutenden Erfindungen und bahnbrechenden Ideen weltweit einen Namen gemacht und ist bis heute ein Ort der Visionäre und Macher. Die Frage danach, wie ökonomische und technische Innovationen nicht nur für Wirtschaft, sondern auch für Umwelt und Gesellschaft einen nachhaltigen Mehrwert bieten können, wird immer bedeutsamer. Circa 20 Startups aus dem Lifestyle-Umfeld, die sich aktiv mit Ansätzen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen, präsentieren sich in und rund um Mannheim. Dies zeigt deutlich, wie sehr die lokale und regionale Kultur- und Kreativwirtschaft in Mannheim aktiv ist und auch die Metathemen Nachhaltigkeit und Innovation in ihrer Entwicklung berücksichtigen. Und es zeigt abermals, dass ein nachhaltiges Konsumverhalten ohne Einschränkungen bereits vor der Haustür beginnen kann, indem man – beispielsweise beim Geschenkkauf zu Weihnachten – lokale und regionale Unternehmen fördert.

Die geballte Kreativität junger Mannheimer Marken ist bis Ende des Jahres 2019 auf der temporären Conceptfläche Hometown Glory im Mannheimer Quartier Q 6 Q 7 von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr zu erleben. Am Samstag, 7. Dezember, heißt es dort von 18 bis 22 Uhr außerdem „Jungbusch meets Hometown Glory“. Es wird ein Gin-Tasting, Currywurst im Jungbusch-Style und Livemusik mit „The Soft Rock Cafe“ geben. Am Donnerstag, 12. Dezember, präsentieren Schnaps & Liebe zwischen 17 und 22 Uhr eine Monkeys-Gin-Bar und Marvin Merkhofer (The Voice of Germany) sowie DJ Mvchacho werden live performen. imp

