Hunger auf Berlin

Einige kulinarische Stadttouren stellen Berlins Leibgericht in den Mittelpunkt: die Currywurst. © Thinkstock/Andreas Weber

Eat the world" hat sich die Agentur getauft, die Einheimischen und Touristen durch "einmalige kulinarisch-kulturelle Stadtführungen" die Stadt schmackhaft machen will. Wörtlich: "... wir führen Sie abseits der Touristenpfade durch kleine, authentische Viertel ..." Dabei soll es "genussvolle Kostproben" in "einzigartigen Restaurants" geben, außerdem einen Blick ins "echte Leben".

Allein

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5149 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.01.2015