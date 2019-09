Im eigenen Takt

Wenn das große Blühen ringsumher spärlich geworden ist und die ersten Blätter bereits gelb werden, schiebt sie ihre zarten Blütenkelche aus dem Boden. Mitten im Herbst gaukelt die Herbstzeitlose einen zweiten Frühling vor. Die krokusähnliche Zwiebelpflanze hat eben ihren eigenen Lebensrhythmus. Im Frühjahr schwillt die dicke Frucht zwischen kräftigen Blättern. Aber erst im Herbst erscheinen die Blüten. „Filius ante patrem“ (Sohn vor dem Vater) nannte man die Pflanze im Mittelalter, aber auch „Nackte Jungfer“ und „Nackedei“, weil kein Blatt die Blüte begleitet. Ursprünglich stammt die Pflanze aus Gebieten rund ums Mittelmeer, dem Iran und Afghanistan. Dort sorgen ausgedehnte, heiße Sommer und kalte Winter zweimal im Jahr für unwirtliche Verhältnisse. Weder Frühjahr noch Herbst für sich alleine genommen bieten ausreichend Zeit zum Blühen und Fruchten. Also haben die Herbstzeitlosen beides von einander getrennt. Auf selten gemähten Wiesen oder an Gebüschrändern können sie am besten ihrem ungewöhnlichen Wachstumszyklus folgen. So faszinieren die blattlosen Krokus-Blüten auch heute noch, doch was der Anblick ihrer schönen Blüten vergessen machen kann: Sie sind in allen Teilen hochgiftig. Berühren sollte man vermeiden, doch Bewundern ist erlaubt. dpa/ble/Bild: dpa

