In den Zoos geht’s wieder los

Für die Zoos und Tierparks in Rheinland-Pfalz begann die Woche mit guten Nachrichten: Seit Montag dürfen sie wieder öffnen und außerdem kündigte die Landesregierung an, ihnen bei den Futterkosten finanziell unter die Arme greifen zu wollen. Wie Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) in Mainz sagte, sollen sie 80 Prozent der Futter- und Tierarztkosten ersetzt bekommen, die in dem vierwöchigen Zeitraum angefallen sind, in dem sie wegen der Corona-Pandemie schließen mussten. Am Mittwoch öffneten mit den Zoos in Landau und Worms sowie dem Wildtierpark in Rheingönheim die ersten Einrichtungen in der Metropolregion wieder ihre Pforten. Bislang ist Rheinland-Pfalz jedoch das einzige Bundesland, in dem Tierparks wieder öffnen dürfen. In Baden-Württemberg soll das ab dem 4. Mai wieder möglich sein. Der Heidelberger Zoo arbeitet deshalb derzeit an einem Konzept dazu. Manche Zoos nutzen die verordnete Auszeit derweil kreativ: Etwa die Stuttgarter Wilhelma – wo zahlreiche Reparaturen erledigt wurden – oder der „Bioparque Estrella“ im mexikanischen Chapa De Mota. Der Themen- und Safaripark hat seine Tiere mit einer Drohne von oben filmen und fotografieren lassen. Die Giraffe auf dem Bild fand dabei das Fluggerät so interessant, dass sie sich extra lang machte. mics/dpa/Bild: dpa

