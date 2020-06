Sie sind aktuell die Hingucker in jedem Garten: Die Pfingstrosen. Bereits im Frühsommer blühen sie in voller Pracht und in den unterschiedlichsten Schattierungen von Weiß über Gelb und Rosa bis Dunkelrot. Die auch Päonien genannten Pflanzen gibt es in zwei verschiedenen Wuchsformen: Als Stauden- und als Strauchpfingstrosen. Neben der Form unterscheiden sie sich auch im Beginn der Blüte. Die Staudenpfingstrosen fangen teilweise schon Ende April an zu blühen, die kräftigeren Strauchpfingstrosen allerdings erst wenn es deutlich wärmer ist, also etwa ab Mitte Mai. Inzwischen blühen also bereits beide Sorten. Und wie! Bis zu 25 Zentimeter im Durchmesser können die Blüten groß werden. Auch als Blumenstrauß sind sie sehr beliebt, allerdings sollten Hobbygärtner nie mehr als ein Drittel der Blüten abschneiden, sonst kann die Pflanze kümmern. Übrigens: Die Gemeine Pfingstrose ist eine der ältesten Zierpflanzen Europas und inzwischen schon seit mehreren hundert Jahren fester Bestandteil der deutschen Gärten. Dort bevorzugen sie mineralische und humusarme Böden an einem sonnigen Standort, wobei sie anpassungsfähig sind. Zu trocken sollte es allerdings nicht sein. Das Foto ist in einem Park in Changzhi (China) entstanden. mics/Bild: istock

