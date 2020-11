Individueller Schmuck

Bei Juwelier Franco Troncone, Q1, 18 (Fressgasse) in Mannheim ist ungewöhnlicher Schmuck von Anna Maria Cammilli zu finden: Die seidige profilierte Textur mit glänzenden Rändern zeichnen die besondere Oberfläche aus, die diese Marke weltweit berühmt gemacht hat. Alles ist ausschließlich in 18 Karat Gold und in acht verschiedenen Goldfarben, die durch Verwendung spezieller Legierungen erreicht werden. Eine Produktion zu 100 Prozent „Made in Italy“ erlaubt der Marke, sich eines eigenen unverwechselbaren Stils rühmen zu können. Als Besonderheit können Kunden den Stein bei diesem Ring selbst auswählen: Entweder einen schon vorhandenen oder einen neuen aus der Kollektion – ganz individuell nach den eigenen Wünschen (ab 0,5 ct.). imp (Bild: Juwelier Troncone)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020