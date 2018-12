Ins neue Jahr faulenzen

Was aussieht wie zahlreiche funkelnde Wunderkerzen ist in Wahrheit harte Arbeit: Hier wird Roheisen produziert. Ein Hochöfner nimmt am Hochofen 2 im Werk Schwelgern von Thyssenkrupp in Duisburg eine Probe. Die deutsche Wirtschaft geht zuversichtlich ins neue Jahr. Was man nicht zuletzt auch daran sehen kann, dass Jobcenter wie jetzt etwa Güstrow und Bad Doberan im Landkreis Rostock fusionieren – der Grund dafür: die sinkende Zahl der Arbeitslosen. Auch in Baden-Württemberg soll die Arbeitslosigkeit in 2019 weiter sinken. Bei der aktuellen Arbeitslosenquote von drei Prozent spricht man von Vollbeschäftigung. Nach Einschätzung der Arbeitsagentur in Stuttgart dürfte diese 2019 sogar unter drei Prozent liegen. Bei derart guten Aussichten können viele Menschen die Zeit zwischen den Jahren entspannt fürs Kräftesammeln nutzen. Und vielleicht wirklich einmal den inneren Antreiber zur Ruhe mahnen und nichts tun – außer ein bisschen faulenzen. Ganz so wie früher? Nun ja: Die Zeitspanne zwischen Weihnachten und Dreikönigstag wurde einst auch als Rauchnächte bezeichnet, weil man Häuser mit Kräutern räucherte, um Dämonen zu vertreiben. Dem Aberglauben nach waren aber etliche Arbeiten in dieser Zeit verboten – sogar Wäsche waschen. ble/Bild: dpa

