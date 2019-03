Katerfrühstück

Der Kopf brummt, der Magen fühlt sich flau an, selbst Liegen ist unerträglich: Den Kater nach einem feucht-fröhlichen Abend kennen nicht nur Jecken allzu gut. „Die typischen Symptome beruhen auf einem Flüssigkeitsmangel“, sagt der Ernährungswissenschaftler Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung in Bonn. Die Abbauprodukte des Alkohols fördern das Ausscheiden von Wasser über die Niere. Der Körper verliert dabei wichtige Mineralstoffe, gerät quasi aus dem Gleichgewicht. Der Volksmund kennt viele Geheimrezepte gegen das lästige Übel, wie etwa das Konterbier am Morgen danach. Tatsächlich beginnt der Kampf gegen den Kater schon vor dem ersten Schluck. „Trinken Sie nie auf leeren Magen“, rät Seitz, außerdem lieber langsam und nicht durcheinander, dafür zwischendurch ein Glas Wasser. Wenn der Kater dann doch nicht ausbleibt, empfiehlt Seitz ein mineralstoffhaltiges Frühstück – zum Beispiel mit sauren Gurken, Matjes oder einem Gemüseeintopf. Das enthaltene Salz helfe, den Mineralhaushalt in Ordnung zu bringen. Ein Bier gegen den Kater könne die Beschwerden zwar tatsächlich kurzfristig lindern, „zumindest bei manchen“. Der Kater verzögert sich damit aber nur – und verlängert sich im schlimmsten Fall auch noch. dpa/Bild: dpa

