Klassiker unter den Stiften

Er ist aus keinem Schulmäppchen wegzudenken, gehört auf jeden Schreibtisch und in jedes Büro. Wo er ist, sind oft auch Radiergummi und Spitzer nicht weit. Die Rede ist – klar – vom Bleistift. Dieser 400 Jahre alte Klassiker ist trotz des digitalen Zeitalters immer noch extrem beliebt. Jedes Jahr werden weltweit 14 Milliarden Bleistifte produziert. Unter anderem deshalb wurde der 30. März zum internationalen Tag des Bleistifts erkoren. Wer diesen Gedenktag wann genau ins Leben rief, ist ungewiss. Dennoch hat er sich inzwischen sowohl in den USA als auch Europa fest im Kalender etabliert. Warum es der 30. März ist, lässt sich allerdings ganz genau nachvollziehen: An eben diesem Tag im Jahr 1858 erhielt der US-Amerikaner Hymen L. Lipman das Patent für einen Bleistift mit einem am Stiftende befestigten Radiergummi. Ein Meilenstein der Bürogeschichte!

Übrigens: Anders als der Name vermuten lässt, enthalten Bleistifte heute gar kein Blei mehr. Früher war das jedoch tatsächlich so. Inzwischen wurde das giftige Schwermetall jedoch von einem Gemisch aus Ton und Graphit abgelöst. Wie praktisch der Stift ist, stellte seinerzeit schon Johann Wolfgang von Goethe fest: Wie es heißt, schrieb er seine Gedichte und Novellen lieber mit dem Bleistift als mit einer Feder. Bild: imago/Science Photo Library

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020