Der Extrembergsteiger Dani Arnold hat im Februar eine neue Route in den Helmcken Falls in British Columbia eröffnet. Der Eiskletterer aus der Schweiz gibt der Route den Namen „Power Shrimps“ – weil die Eiszapfen in dieser Grotte verdreht und krumm wie Shrimps sind. Während andere vollständig zufrieren, fließt durch die Helmcken Falls, mit einer Höhe von 141 Metern der viert-höchste Wasserfall in Kanada, das Wasser auch im tiefsten Winter noch. Die in eisiger Kälte gefrorenen Sprühtropfen formen riesige Eiswände. Die Eiszapfen wachsen im Gegensatz zu normalen Eisfällen dank dem Sprühregen vom Wasserfall und nicht durch das Gefrieren von fliessend Wasser. Das Eis ist dadurch jedoch so brüchig, dass es permanent herunterbrechen kann und die Sicherungen im darunter liegenden Fels verankert werden müssen. Um die Route zu klettern, musste der 34-Jährige zuerst den Weg durch das Eis frei hacken, um danach mit einer Bohrmaschine die Haken für die Sicherung in den Fels bohren zu können. Das Unternehmen klappte erst im dritten Anlauf. Dani Arnold sagt über seinen abenteuerlichen Aufstieg: „Trotz der Rückschläge und schmerzlichen Erkenntnisse hat mich dieser Ort so fasziniert, dass ich immer wieder zurück gekommen bin. Manchmal lohnt es sich, dranzubleiben.“ Bild: PPR/Mammut/Thomas Senf