Kunst in der Sonne

Ein Sonnenbad auf dem Kunstwerk? Das lässt sich derzeit im Frankfurter Städel genießen. In unserem Bild liegt eine junge Frau auf dem Werk „Colormaster F“. Der Düsseldorfer Künstler Manuel Franke hat das monumentale, 50 Meter lange und 2,5 Meter hohe Kunstwerk für den Garten des Museums geschaffen. Halb Skulptur, halb Malerei, setzt „Colormaster F“ der auf drei Seiten von Gebäuden begrenzten Rasenfläche eine gebogene Membran in leuchtenden monochromen Farben entgegen. Das steil nach oben ragende Wellblech ist in himmelblau eingefärbtem Beton eingespannt. Der Name „Colormaster“ geht auf den Namen eines Farbtemperaturmessers zurück, wie er früher zum Messen von Farbstichen eingesetzt wurde. Das F im Titel steht für die Stadt Frankfurt. Das Kunstwerk lädt Besucher zum Spielen, Erkunden und Verweilen ein, und zwar den ganzen Sommer lang: Das Werk kann seit dem 20. Juni und bis zum 23. September betrachtet und betreten werden. Der Besuch des Städel-Gartens ist kostenlos. Das massive Kunstwerk steht also bereit zum Ausspannen – bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitmacht. Dieses Wochenende soll nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart freundlich, warm und sonnig werden. Mehr unter: www.staedelmuseum.de