Laubliebhaber

Im Herbst tun sich Marienkäfer gerne zusammen, um ein geeignetes Plätzchen zum Überwintern zu finden. Dann sieht man die Tiere oft in großer Zahl, zum Beispiel auf Balkongeländern und auf Pflanzen sowie an Hauswänden. In großen Gruppen suchen sie ein Winterquartier – und Gartenbesitzer können ihnen dabei helfen. Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) mögen die Insekten unter anderem Laubhaufen zum Überdauern der kalten Tage – mit Harke und Rechen kann also jeder ein passendes Winterquartier zusammenkehren. Am liebsten ziehen sich Mareinkäfer aber in Hohlräume zurück, zum Beispiel zwischen Dachsparren oder in Mauerritzen. Meist handelt es sich dem Nabu zufolge um den Siebenpunkt-Marienkäfer oder den Asiatische Marienkäfer. Ersterer ist vor allem an seinen sieben Punkten auszumachen. Der Asiatische Marienkäfer wird auch Harlekin genannt und hat eine Färbung zwischen hellgelb und dunkelrot mit meist viel mehr Flecken. Die Käfer, die als „Glücksbringer“ und „Lieblingstier der Muttergottes“ – nach der sie benannt sind – gelten, sollen dem Volksmund zufolge Glück bringen, wenn sie sich auf Hand oder Kleidung setzen. Glück bringen sie auf jeden Fall wieder im Frühjahr im Garten, denn dort bekämpfen sie Blattläuse. dpa/Bild: Istock

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.10.2019