Leben in der Wagenburg

Rollheimer, Wägler, Wagendörfler: So nennt man Menschen, die in mobilen Heimen wohnen, aber nicht auf dem Campingplatz. In Berlin gibt es zur Zeit zehn Wagendörfer, damit könnte man Berlin auch als Hauptstadt der Wagendörfer bezeichnen. Es gibt große Wagendörfer wie das an der Wuhlheide oder jenes an der Pankgrafenstraße, kleine wie das am Kinderbauernhof Kreuzberg oder an der Schillingbrücke.

