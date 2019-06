Leichtes Leben

Die einfachen Dinge machen manchmal die größte Freude. Diesen Eindruck gewinnt auch, wer diesem aus Argentinien stammenden Künstler zusieht. Mit Hilfe einer Schnur produziert der Mann auf dem Römerberg in Frankfurt hunderte bunte Seifenblasen. Und zaubert dabei nicht nur ein Lächeln auf die Gesichter von Kindern, sondern verdient auch etwas Geld mit den Münzen, die ihm Passanten in seinen Sammelkorb werfen. Doch wie viel Zeit nehmen wir uns im Alltag für solche kleinen Momente? Sind uns lästige Aufgaben nicht oft viel wichtiger? Meist nervt die innere To-do-Liste so sehr, dass man den Blick für die kleinen Freuden des Alltags verloren hat. Dann lässt sich aber an der eigenen Einstellung arbeiten. „Es gibt Menschen, die machen intuitiv alles so, dass sie Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben und ihre Aufgaben gelassen stemmen“, sagt Cordula Nussbaum. Die Zeitmanagement-Expertin weiß aber, dass ständiger Druck dem Leben die Leichtigkeit raubt. „Bin ich regelmäßig gestresst und kann schlecht abschalten, bleiben auch wichtige Aufgaben liegen“, sagt sie. Stress und Sorgen: besser einfach „wegpusten“. Buchtipp: „LMAA: 66 Mini-Plädoyers für mehr Mut, Leichtigkeit und Gelassenheit“, Cordula Nussbaum, Gabal, 173 Seiten, 15 Euro. dpa/ble/Bild: dpa

