Lustiger Weihnachtstipp

Ein absolut „heinzigartiges X-Mas-Comedy-Programm“ wie Weihnachten selbst – seit nun 20 Jahren zelebriert Heinz Gröning alias der unglaubliche Heinz das Programm „Verschollen im Weihnachtsstollen“, mit dem er auch am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr im Schatzkistl auftritt. In Grönings sehr persönlicher Betrachtung der eigenen Weihnachtserlebnisse findet sich jeder wieder, der schon einmal erfolglos versucht hat, dem Weihnachtsfest zu entfliehen. Bei Heinz zu Hause singt die Tante unterm Weihnachtsbaum der Familie das Trommelfell faltig, und die buckelige Verwandtschaft verwüstet an den Feiertagen leicht angetrunken die gesamte Wohnung. Er schlägt sich mit einer aufgedrehten Freundin herum, die dem Dekorationswahn verfallen ist und richtet für seine einsamen Single-Freunde eine Party aus, die im absoluten Desaster endet. Das Programm verspricht heiteren Tiefgang und brüllend komischen Unsinn zum Thema Weihnachten mit „heinzigartigem Kultcharakter“. imp

