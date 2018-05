Malerische Tour

Anzeige

Wochenend und Sonnenschein“ haben 1930 die „Comedian Harmonists“ geträllert – und so ein bisschen in diese Zeit können sich Leser dieser Zeitung am Sonntag, 10. Juni, zurückversetzen lassen. Seit vielen Jahren ist es ein schöner Brauch, dass diese Zeitung 15 Leser bei der traditionellen Frühjahrsausfahrt des Technik Museums in Speyer exklusiv mit auf die Tour schicken darf. Als Gäste und Mitfahrer in hochkarätigen historischen Fahrzeugen, die das Museum zur Verfügung stellt.

Das Speyerer Museum sieht sich, wie auch das Pendant in Sinsheim, nicht nur als Ort, an dem chromblitzende Fahrzeuge betrachtet werden können. Vielmehr steckt hinter dem Museum ein Verein, der regelmäßig seine Schätze auch auf den Straßen bewegt. Wie am Sonntag, 10. Juni. Start und Ziel der Ausfahrt, die diesmal sogar auf einer Teilstrecke durch Frankreich führt, ist das Technik Museum in Speyer. Schon hier, auf dem Vorplatz des Haupteingangs, ist es ein Erlebnis, die rund 100 Fahrzeuge der Museumsmitglieder und Freunde des Museums zu betrachten. Chrom und Lacke funkeln bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein um die Wette.

Und los geht’s Sie lieben Oldtimer, eine idyllische Landschaft – oder Sie wollen sich oder Ihren Lieben etwas ganz Besonderes gönnen? Dann sollten Sie sich Sonntag, 10. Juni, frei halten. Denn an diesem Tag veranstaltet diese Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Technik Museum in Speyer eine Oldtimer-Tour mit historischen Fahrzeugen durch die malerische Südpfalz und das Elsass. 15 Leser dieser Zeitung können exklusiv als Mitfahrer dabei sein. Sechs Autos stehen bereit – in drei verschiedenen Fahrzeugen werden unsere Leser während der Tour unterwegs sein. Unser Redakteur Stephan Eisner begleitet die Gruppe. Los geht es am Technik Museum in Speyer. Dort wollen wir mit Ihnen frühstücken. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern der Ausfahrt nehmen Sie später das Mittagessen am Deutschen Weintor in Schweigen-Rettenbach ein. Wieder zurück im Museum gibt es noch Kaffee und Kuchen. Preis: Teilnahme exklusiv für MORGENCARD-PREMIUM-Inhaber zum Preis von 79 Euro. Die Oldtimer-Tour beinhaltet das Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee, Kuchen und Getränk. Anmeldung: Von heute an bis Mittwoch, 16. Mai, können sich Interessierte bewerben. Per Mail: oldtimer@mamo.de Bei der Anmeldung nicht vergessen: vollständige Adresse, die Namen der einzelnen Teilnehmer sowie das Geburtsdatum. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Gibt es mehr Anfragen, wird ausgelost. se

Von Speyer aus geht es über Lingenfeld und Lustadt in Richtung Herxheim. Mit an Bord: die 15 Leser unserer Zeitung – auf verschiedene Fahrzeuge verteilt. Und diese sind etwas ganz Außergewöhnliches. Ein Maybach SW 38, zum Beispiel. Oder ein knallig in Lila lackierter VW Bulli aus den 1960er Jahren. Der Polizei-Benz MB170 lässt gerne einmal die Sirene ertönen, während die Heckflosse aus Sindelfingen die Passagiere Jahrzehnte zurückversetzt.