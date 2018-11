Mannheims Innenstadt im Weihnachtsglanz

Je weiter das Jahr voranschreitet, desto weniger Tageslicht steht den Menschen auf der Nordhalbkugel zur Verfügung – das macht so manchem zu schaffen. Mit dem Beginn der Adventszeit sorgt die Weihnachtsbeleuchtung für Abhilfe, die einen festlichen Kontrast zur frühen Dunkelheit bildet. Ob beim gemütlichen Weihnachtsbummel durch die Geschäfte in den Quadraten, beim Besuch eines Weihnachtsmarktes in der Innenstadt oder auch nur auf dem Heimweg von der Arbeit: Die festliche Beleuchtung, die in der Adventszeit das Mannheimer Zentrum in hellem Lichterglanz erstrahlen lässt, gehört auch für viele Bewohner und Besucher der Stadt an Rhein und Neckar zur Weihnachtszeit dazu, begleitet sie stimmungsvoll durch den Alltag und sorgt für Vorfreude auf das Fest.

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV sorgt auch in diesem Jahr für den Lichterglanz in der Vorweihnachtszeit, der bis zum 6. Januar 2019 die Innenstadt zwischen Wasserturm und Breite Straße in Form von Lichterketten, -vorhängen oder Baumschmuck erstrahlen lässt. Bereits seit Anfang November wurden die rund 17 000 energiesparenden LED-Leuchten an 700 Lichterketten mit einer Länge von rund sieben Kilometern Länge montiert. Gespeist werden sie mit Ökostrom, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energie gewonnen wird.

„Gemeinsam mit unseren Partnern aus Handel und Gewerbe sorgen wir für eine stimmungsvolle Beleuchtung, damit der Weihnachtseinkauf zum Erlebnis für die ganze Familie wird“, sagt Ralf Klöpfer, Vorstandsmitglied der MVV. „Unsere nachhaltige LED-Beleuchtung verknüpft Energieeffizienz, Klimaschutz und erneuerbare Energien.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018