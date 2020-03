Burundi, Rumonge: In einer Schule löst ein Junge Mathematikaufgaben an der Tafel. Die Internationale Mathematische Union (IMU) mit Sitz in Berlin hatte sich schon länger dafür eingesetzt, dass das Fach einen eigenen Tag bekommt, an dem ihm gehuldigt wird. Nun wird an diesem Samstag erstmals der Internationale Tag der Mathematik gefeiert. Unter dem Motto „Mathematik ist überall“ sind rund um den Globus Hunderte Veranstaltungen vorgesehen. Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent sei der Enthusiasmus immens, heißt es bei der IMU. Dort gehe es in vielen Regionen erst einmal um den Wert von grundlegender Schulbildung, erklärt der Präsident der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Günter Ziegler von der Freien Universität Berlin. Initiatorin Christiane Rousseau freut sich über die Entscheidung, denn: Die gesamte menschliche Geschichte hindurch sei Mathematik wichtiger Teil der Wissenschaften und des Wissens gewesen. Das Datum – 14. März – ist kein Zufall und in Fachkreisen längst bekannt: Es ist der sogenannte Pi-Tag – in Anspielung auf die amerikanische Datumsschreibweise 3/14, die an den gerundeten Wert der Zahl Pi (3,14159...) erinnert. Zur Erinnerung: Pi beschreibt das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser. dpa/Bild: dpa

