Mehr als die Wirklichkeit

Neue Cyberbrillen wie die Hololens bringen nützliche Zusatzinfos ins Sichtfeld. Unternehmen können das etwa für Service- und Wartungsarbeiten nutzen. Im dreidimensionalen Raum können aber auch digitale Versionen von Gebäuden oder Maschinen entstehen.

Strategiespiel im eigenen Wohnzimmer: Der Raum wird gewissermaßen zur Projektionsfläche für die Hololens. © Hololens/Microsoft

Wenn der Monteur in Zukunft klingelt, dann trägt er vielleicht eine Datenbrille. Die blendet ihm dann beim Schrauben im Verteilerkasten oder an der Waschmaschine zusätzliche Infos ein. Mit einem Klick oder Sprachbefehl kann auch die Herstellerhotline per Video-Chat kontaktiert werden, um die Verfügbarkeit eines Bauteils zu checken. So oder ähnlich könnte bald das Service-Geschäft ausschauen.

...

Sie sehen 7% der insgesamt 6051 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018