Meise im Glück

Großer Fund in kalter Jahreszeit: Eine Meise pickt in Frankfurt am Main im nordöstlichen Stadtteil Bergen auf einer Streuobstwiese an einem roten Apfel. Viele Experten, wie etwa auch der Heddesheimer Vogelschützer Kurt Klemm, plädieren dafür, Vögel in freier Natur zu füttern – und das nicht nur im Winter, sondern auch durch das ganze Jahr. Wer die Tiere mit Nahrung versorgt, sollte sich ein paar Gedanken machen – zum Beispiel über die jeweiligen Gewohnheiten einer bestimmten Vogelart, die vielleicht gerne im heimischen Garten vorbeischaut, und über die Frage, welcher Futterplatz wohl am besten geeignet ist. Oft ist es auch sinnvoll, frisches Wasser anzubieten. Wer den Tieren etwas Gutes tun möchte, sollte auch den Garten vogelfreundlich gestalten. Einheimische früchtetragende Sträucher wie zum Beispiel Weißdorn, Holunder, Schlehe, Vogelkirsche und Obstbäume liefern den Vögeln Nahrung. Auch Komposthaufen, Vogelhecken und alte Holzstapel helfen den Tieren bei der Futtersuche, weil dort viele Insekten leben. Ebenso sind Laub und tote Äste ein Rückzugsort für viele Insekten und somit ein proteinreiches Futterdepot. Wer diese wenigen Dinge beachtet, wird belohnt: Er darf sich über eine bunte Vielfalt von einheimischen Vogelarten freuen. dpa/Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.01.2019