Melodien für Malocher

In den meisten mythischen Geschichten über den Rock ‘n’ Roll geht es um Sex and Drogen. Selten um Arbeit, also Malocherarbeit. Dabei waren viele Musiker vor ihrem Ruhm stinknormale Arbeiter. Etwa Lastwagenfahrer, wie Elvis. Oder Stahlarbeiter, wie Tony Iommi, dem Mitbegründer der Band Black Sabbath. Als junger Mann hatte Iommi in einer Stahlfabrik geschuftet und dort im wahrsten Sinne unter

...