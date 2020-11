Mitgefühl wichtiger denn je

Empathie für andere aufbringen: In diesem Jahr zeigte sich, wie wichtig es ist, seinen Mitmenschen ein Signal zu geben, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten nicht allein sind.

Empathie beweist auch, wer Weihnachten spendet. Wer Menschen, denen es nicht so gut geht, mit einem selbst gewählten Geldbetrag unterstützt. Es gibt viele Organisationen, die gerade vor dem Fest um Spenden bitten. Für viele Familien ist das Weihnachtsfest, das mithilfe von Stiftungen und Hilfsorganisationen möglich ist, ein Highlight, an dem Probleme einmal keine Rolle spielen – ein Tag an den sich Kinder und ihre Eltern noch lange erinnern. djd

