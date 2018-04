Name für Nashornbaby gesucht

Anzeige

Noch etwas unsicher, aber auch neugierig wagt sich der vier Monate alte Nashornbulle aus seinem Stall im Leipziger Zoo in das Freigehege. Begleitet wird das noch namenslose Jungtier dabei stets von seiner Mutter Saba. Sie beobachtet mit wachsamen Augen ihren Jüngsten und seine 18 Jahre alten Halbschwester Sarafine. Für deren kleinen Bruder sucht der Zoo nun nach einem Namen. Tierliebhaber können bis zum 25. April über die Internetseite des Zoos www.zoo-leipzig.de Namensvorschläge einreichen. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung hat nach Angaben des Tiergartens bereits einen Vorschlag abgegeben: „Osgar“, die sächsische Variante des männlichen Vornamens Oscar. „Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach über Aufrufe Namen für Jungtiere gefunden, die Beteiligung ist dabei immer sehr hoch“, sagt Zoo-Sprecherin Maria Saegebarth. Eine Kommission aus Mitarbeitern des Parks soll dann Ende April einen Namen auswählen. Bis dahin wird der kleine Nashornbulle mit seiner Schwester, deren Namen nach Parkangaben „die Feurige“ bedeutet, und der 28 Jahre alten Mutter Saba im Gehege den einsetzenden Frühling genießen. Da Nashörner Einzelgänger sind, ist der 22-jährige Nashornvater Ndugu in einem anderen Gehege des Zoos untergebracht. Bild: dpa