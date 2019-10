Nur keinen Stress

Eine Frau sitzt am Ammersee unter einem Baum – eine Auszeit vom Stress, der zu unserem Alltag gehört. Den Trubel einfach hinter sich zu lassen und zu entspannen, fällt dagegen oft schwer. Achtsamkeit kann für mehr Ausgeglichenheit sorgen, wie etwa auch die Zeitschrift „HausArzt“ erklärt. Und es gibt mehr als nur eine Möglichkeit: Zur Auswahl stehen ganz verschiedene Techniken – eine davon ist die Meditation. Viele denken dabei an stundenlanges Sitzen, das muss aber nicht zwingend der Fall sein. Denn auch Liegen, Stehen und Gehen sind möglich. Hauptsache eben, es ist angenehm. Neben einem ruhigen Ort sind auch eine offene innere Einstellung und Konzentration wichtig – etwa auf den eigenen Atem, einen Gegenstand oder auch bestimmte Wörter. Ablenkungen sollte man dabei kommen und gehen lassen, ohne sie zu bewerten. Bei der MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction, übersetzt achtsamkeitsbasierte Stressreduktion) wird auch meditiert, hier aber ergänzt um verschiedene Übungen. Interessierte können in Kursen lernen, sich und ihre Umwelt bewusster wahrzunehmen. Wichtig zu wissen: Da gesetzliche Krankenkassen entsprechende Kurse als Methode der gesundheitlichen Prävention anerkennen, gibt es für zertifizierte MBSR-Kurse oft Zuschüsse. dpa-tmn/Bild: dpa

