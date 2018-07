Paddelschlag zur Morgenstunde

Anzeige

Ein Brett, ein Paddel und jede Menge Wasser: Mehr braucht es nicht, um sich beim „Stand-Up-Paddling“ fit zu halten. Und der Ausblick kann so atemberaubend sein wie für diesen Sportler im Sonnenaufgang am Palm Beach in Florida in den USA. „Stand-Up-Paddling“, kurz SUP, kann jeder recht schnell lernen. Die Wahrscheinlichkeit, dabei ins Wasser zu fallen, ist geringer als gedacht. SUP-Boards sind länger und breiter als beispielsweise Surfbretter, dadurch auch stabiler und verhindern besser das Umkippen. Trotzdem geht es am besten erst nach ein paar Trockenübungen aufs Brett: Die richtige Körperhaltung und der Umgang mit dem Paddel will geübt sein. Das Stehpaddeln ist gerade auf dem besten Weg, sich zum Breitensport zu mausern: „SUP ist kein kurzfristiger Trend, sondern zeigt eine stabile Entwicklung, gerade in Großstädten mit geeigneten Gewässern und einer jungdynamischen Bevölkerung“, sagt Ulrich Clausing, Geschäftsführer Freizeitsport des Kanu-Verbandes in Duisburg. „Stehpaddeln ist als Kombination aus Wellenreiten und Kanufahren ein hervorragendes Ganzkörper-Workout.“ Dafür muss nicht einmal der Sommer mitspielen: Bei kühlerem Wetter schützen Neoprenanzüge. Die einzige Voraussetzung: schwimmen können – falls man doch einmal ins Wasser fällt. dpa/Bild: dpa