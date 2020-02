Party ohne Ende

Wer von Fasching nicht genug bekommen kann, sollte in die Karibik fliegen. Dort ist Aschermittwoch längst nicht das Ende der Party. Mit Umzügen und Kostümen, Tänzen und Trommelwirbel wird das ganze Jahr über gefeiert. Der Uralt-Hit „Don’t stop the carnival“ der Band Alan Price Set wird auf den Inseln zwischen dem US-Bundesstaat Florida und Venezuela jedenfalls mit großem Enthusiasmus praktiziert. Viele der Länder haben einen oder mehrere staatliche Karnevalsfeiertage. Die Jamaikaner feiern erst seit rund 20 Jahren Fasching: Der noch junge Bacchanal fasziniert an und nach Ostern. Die Geschichte geht so: Auf Jamaika lebende, vom Fasching besessene Trinidadians konnten nicht in ihre Heimat fliegen und kreierten deshalb spontan den ersten Karneval auf der Insel des Reggae. Um mit Trinidad und Tobago nicht zu konkurrieren und mehr Urlauber anzulocken, wurde die Riesenparty in Jamaika – wie auf vielen anderen Inseln auch – zeitlich versetzt. Auf Kuba wetteifern Havanna und Santiago ganz im Osten um den feinsten Rum und – im Hochsommer – um den besten Karneval. Und auf Guadeloupe muss „Vaval“, eine mächtige Puppe aus Stoff und Papier, die den Geist des Karnevals symbolisiert, am Ende im Feuer sterben. Doch die nächste Wiederauferstehung kommt bestimmt. Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020