Perfektes Zusammenspiel

Es dauert nur eine Stunde, und der Haufen grüner Brombeerblätter ist feinsäuberlich klitzeklein geschnitten. Blattschneiderameisen haben die Blätter in transportgerechte Stücke zerteilt. Jetzt werden sie Richtung Pilz geschleppt. Dort übergeben die Transporteure ihre Last an ihre Kollegen, die die Blätter zu einem Brei zerkauen – aber nicht fressen. Stattdessen füttern sie damit ihren Pilz. Für diesen ist der Blätterbrei Substrat, und der Pilz die Nahrung der Ameisen. Deshalb hegen und pflegen sie ihn, regulieren sogar Temperatur und Feuchtigkeit. Blattschneiderameisen in Südamerika leben nicht nur wie andere ihrer Art in einem komplexen Staat mit gut verteilten Arbeitsrollen, sondern auch in enger Einheit mit bestimmten Pilzen, die sie als Nahrung auf einem Nährboden aus Blattstückchen züchten. Zugleich schützen sie den Pilz vor Fraß und sichern sein Überleben. Ameisen sind also nicht nur perfekte Häuslebauer, sondern auch Gärtner und sogar Viehzüchter. Auf den Fidschi-Inseln gibt es Arten, die Samen von Kaffeegewächsen in Baumrinde pflanzen. In Schichten bewachen die Arbeiterinnen dann Tag und Nacht die jungen Pflanzen und düngen sie mit ihrem Kot. Und hierzulande gibt es Ameisen, die Blattläuse pflegen, sie gegen Fressfeinde verteidigen – und dann melken.