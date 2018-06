Reisfelder in China

Anzeige

Von oben sieht die Welt immer anders aus und manchmal so kunstvoll und formvollendet wie auf diesen Bild: Reisfelder sind auf einer Luftaufnahme bei Anlong in der chinesischen Provinz Guizhou zu sehen. In China wird massenhaft Reis geerntet. Die Volksrepublik ist mit Abstand der weltweit größte Produzent. Dabei spielt Wasser eine enorme Rolle. Reis wird meist „nass“ angebaut. Die Felder werden geflutet, der Reis wächst im Wasser heran – das funktioniert, auch wenn Reis ursprünglich gar keine Wasserpflanze ist: Sie hat sich dieser Art der Kultivierung angepasst. Reis ist eines der Grundnahrungsmittel. Allerdings sollte er nicht ständig auf dem Speiseplan stehen. Denn Reis kann in geringen Spuren Arsen enthalten. Der Stoff kommt in Böden oder Grundwasser vor und gelangt über die Wurzeln der Pflanze in die Reiskörner. Da Arsen als krebserregend eingestuft werde, sollten Verbraucher reishaltige Mahlzeiten immer wieder mit reisfreien abwechseln, rät etwa die Verbraucherzentrale Bayern. Da sich das Element vor allem in den Randschichten des Korns anreichert, enthält Naturreis oft größere Mengen Arsen als weißer Reis. Der Gehalt lässt sich aber minimieren, wenn man die Körner vor dem Garen gründlich wäscht und in reichlich Wasser kocht. ble/dpa-tmn/Foto: Liu Chaofu/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa